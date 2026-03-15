15 марта, 16:51

В Белом доме пообещали, что конфликт США с Ираном не растянется на месяцы

© ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

США не будет воевать с Ираном дольше полутора месяцев, никакой затяжной кампании Вашингтон не планирует. Об этом сказал глава экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в беседе с журналистом телеканала Fox News. По его мнению, всё идёт с опережением графика.

«Это не будет длиться месяцы. Команда президента [США] Дональда Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться от четырёх до шести недель, всё началось две недели назад, и мы опережаем график», — уточнил Хассет.

Восьмимесячная девочка стала самой юной жертвой ударов США и Израиля по Ирану

Ранее новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым официальным обращением к нации. В нём он пообещал не оставлять без ответа гибель иранцев во время бомбардировок со стороны США и Израиля. Последние две страны развернули бойню против Тегерана 28 февраля, обвинив его в «ядерной угрозе», но фактически стремясь сменить там власть. Американский министр энергетики Крис Райт сделал оптимистичное заявление о сроках ближневосточного конфликта. В интервью ABC News он сообщил, что всё закончится в ближайшие несколько недель.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

Татьяна Миссуми
