В Белом доме пообещали, что конфликт США с Ираном не растянется на месяцы

США не будет воевать с Ираном дольше полутора месяцев, никакой затяжной кампании Вашингтон не планирует. Об этом сказал глава экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в беседе с журналистом телеканала Fox News. По его мнению, всё идёт с опережением графика.

«Это не будет длиться месяцы. Команда президента [США] Дональда Трампа проинформировала нас, что это будет продолжаться от четырёх до шести недель, всё началось две недели назад, и мы опережаем график», — уточнил Хассет.