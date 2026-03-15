Аэропорт Калуги во второй раз за день перешёл на работу в ограниченном режиме

Калужский аэропорт снова приостановил приём и выпуск бортов из соображений безопасности. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — сказано в публикации.

Напомним, план «Ковёр» объявлялся в воздушной гавани Калуги сегодня около 18:20 по московскому времени. Спустя два часа его отменили.