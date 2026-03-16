Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 марта, 22:25

Сын назвал причину смерти актёра Владимира Ершова

Владимир Ершов. Обложка © ТАСС/ Александр Саверкин

Владимир Ершов. Обложка © ТАСС/ Александр Саверкин

Причиной смерти заслуженного артиста России Владимир Ершов стал инсульт. Об этом сообщил его сын Иван Ершов в беседе с ТАСС.

По словам родственника актёра, трагедия произошла внезапно. Семья артиста пока не определилась с датой и местом прощания, но пообещала сообщить подробности позже.

«Владимир Александрович умер от инсульта», – рассказал сын актёра.

О смерти Ершова до этого сообщили в Московский драматический театр на Бронной, где артист служил много лет. Ему было 68 лет.

Владимир Ершов родился 23 сентября 1957 года. В 1984 году он окончил Школу-студию МХАТ и в том же году начал работать в Театре на Бронной, где сыграл десятки ролей в постановках по произведениям русской и зарубежной классики.

Помимо театра, Ершов активно снимался в кино и сериалах. Зрителям он запомнился по проектам «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Хороший человек», «Живой Пушкин», «Дух» и «Гоп-стоп».

Актёр сериала «Что такое хорошо, что такое плохо» умер от страшной болезни

Ранее Life.ru писал о смерти ещё одного деятеля российского кино – актёра и каскадёра Александра Карина. Он ушёл из жизни 13 марта в возрасте 73 лет, о чём сообщил Союз кинематографистов Российской Федерации. Артист запомнился зрителям по фильмам «Эскадрон гусар летучих», «Россия молодая» и «Ярослав Мудрый», а также долгие годы работал постановщиком трюков в кино.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

Юния Ларсон
  • Новости
  • утраты
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar