Адвокат назвал шесть распространённых уловок магазинов по обману покупателей

Яркие ценники с огромными скидками, «бесплатные» акции и настойчивые предложения оформить дополнительные услуги нередко оказываются не выгодой, а тщательно продуманной уловкой. Адвокат Сергей Жорин рассказал Life.ru о самых распространённых способах, которыми недобросовестные продавцы вводят покупателей в заблуждение.

Один из самых массовых приёмов — «скидка», которой на самом деле нет. Перед распродажей продавец повышает цену, а затем объявляет «скидку». В итоге товар продаётся примерно по той же цене, что и раньше. Покупатель видит яркий ценник «−50%» и психологически воспринимает покупку как выгодную, хотя реальной экономии может не быть. Сергей Жорин Адвокат

По словам адвоката, покупатели часто сталкиваются и с другими уловками — от подмены характеристик товара до навязывания дополнительных услуг. Особенно распространены такие схемы в интернет-магазинах.

«Нередко происходит подмена товара или его характеристик: на сайте указаны одни параметры, а по факту покупатель получает более дешёвую версию — например, телефон с меньшим объёмом памяти или более простой комплектацией. Иногда продавец формально защищается мелкой припиской вроде «изображение может отличаться от товара», — отметил Жорин.

Классическая схема — навязывание дополнительных услуг. Покупателю могут говорить, что без дополнительной гарантии товар «не обслуживается», без страховки «нельзя оформить покупку», а без платной настройки техника «не будет работать». На практике большинство таких услуг являются добровольными, добавил адвокат.

Ещё один распространённый приём — скрытые условия акций. Реклама обещает второй товар «бесплатно» или «рассрочку без переплаты», однако в условиях оказывается, что скидка действует лишь на ограниченный ассортимент, рассрочка фактически является кредитом, а акция работает только при покупке нескольких товаров. Нередко такие условия указаны мелким шрифтом или на отдельной странице сайта.

«Кроме того, некоторые продавцы незаконно отказываются принимать возврат, убеждая покупателя, что «товар был в использовании», «акция — возврата нет» или что магазин «не принимает обратно технику». Также встречаются манипуляции с ценниками, когда на полке указана одна цена, а на кассе пробивается другая. Но по закону покупатель вправе требовать продажу товара по цене, указанной в торговом зале», — подчеркнул Жорин.

