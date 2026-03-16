Синдром принцессы на горошине: Гаджеты для отслеживания сна грозят хронической бессонницей

Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова объяснила феномен ортосомнии — навязчивого стремления к идеальному сну, которое возникает из-за чрезмерной фиксации на данных умных гаджетов. В беседе с Life.ru она рассказала, что постоянное отслеживание показателей сна иногда приводит к парадоксальному эффекту — развитию хронической бессонницы.

По словам специалиста, главной причиной расстройства становится излишнее доверие к устройствам. Пользователи начинают оценивать качество отдыха исключительно по графикам в приложении и игнорируют собственные ощущения.

Это состояние может проявляться повышенной тревожностью перед сном, частыми ночными пробуждениями, дневной усталостью и проблемами с концентрацией внимания. Некоторые люди начинают проводить в постели больше времени, чем требуется, пытаясь «улучшить» показатели трекера, что лишь нарушает естественные ритмы сна и усиливает симптомы.

При этом для большинства людей умные часы и кольца всё же могут быть полезны. Они помогают отслеживать режим сна и мотивируют соблюдать здоровые привычки.

Исследования показывают, что использование таких устройств может даже субъективно улучшать восприятие качества сна за счёт повышения чувства контроля над собственным здоровьем. Однако у людей, склонных к тревоге, трекеры могут запускать обратный эффект и провоцировать сильный стресс. Мария Лавренова Врач-невролог клиники Атрибьют

Постоянная проверка утренних метрик и страх увидеть низкие показатели создают психологическое напряжение. Из-за этого нервная система не может полноценно расслабиться, что напрямую ухудшает качество ночного восстановления.

По словам врача, помощь специалиста необходима, если проблемы со сном становятся систематическими и заметно ухудшают качество жизни. Обратиться к врачу стоит при регулярной усталости, раздражительности, нарушениях концентрации или если показатели фитнес-трекера вызывают ежедневную тревогу.

В сомнологии и неврологии врачи прежде всего опираются на сбор анамнеза и объективные методы диагностики, например полисомнографию. Данные гаджетов могут лишь косвенно указывать на проблему и иногда становятся поводом для обращения к специалисту, но не используются как основной инструмент диагностики.

«Золотым стандартом лечения хронической бессонницы считается когнитивно-поведенческая терапия. Этот метод помогает изменить установки и поведение, разорвать порочный круг тревоги и нормализовать структуру сна без обязательного применения медикаментов», — отметила невролог.

Она добавила, что лекарственная терапия применяется в тех случаях, когда психотерапия оказывается недостаточно эффективной или состояние здоровья пациента требует временной медикаментозной поддержки.

«Соблюдение правил гигиены сна также важно, но при серьёзных клинических нарушениях оно используется как базовая мера или дополнение к основной, научно обоснованной терапии», — заключила Лавренова.

