Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 05:26

Писатель Глуховский* срочно продал две квартиры у Кремля со скидкой в 90 млн

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / glukhovsky

Писатель-иноагент Дмитрий Глуховский* продал две квартиры в самом центре Москвы с крупной скидкой. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Квартиры Глуховского в центре Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Речь идёт о жилье в доме на Петровке — примерно в десяти минутах ходьбы от Кремля. Писателю принадлежали две квартиры площадью 144,6 и 105,6 квадратного метра. Недвижимость была куплена осенью 2020 года. Изначально за оба объекта планировали выручить около 210 миллионов рублей. Однако сделку пришлось ускорить, поэтому цену значительно снизили. В итоге квартиры продали примерно за 120 миллионов рублей.

Ранее, после того как суд заочно приговорил Глуховского* к восьми годам колонии, он переоформил недвижимость на свою мать Ларису Вениаминовну. Уже после этого объекты были выставлены на продажу. При этом у писателя остаётся ещё одна квартира в Москве — в жилом комплексе White Khamovniki. Она также оформлена на его мать.

Напомним, в октябре 2022 года писателя включили в список иностранных агентов. Кстати, сейчас его мама Лариса Вениаминовна стала одной из самых богатых пенсионерок в России. Теперь на 72-летнюю женщину оформлено недвижимости на полмиллиарда рублей.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar