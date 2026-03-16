В России хотят учредить школу семейной жизни для молодожёнов

Высокий уровень разводов в России — кровоточащая рана на теле общества, и дело далеко не всегда в отсутствии любви, заявил зампред Всемирного русского народного собора, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, молодые люди вступают в брак, имея лишь романтические представления, и не знают, как решать вопросы после конфетно-букетного периода.

Обязательные курсы для молодожёнов на базе загсов — жизненно необходимая мера, убеждён активист. Они должны стать не формальной лекцией, а практико-ориентированной школой с тренингами: как распределять семейный бюджет, разделять домашние обязанности, конструктивно ссориться, не переходя на личности.

«Молодые люди часто просто не знают, на какие льготы, выплаты и пособия они имеют право. Информированность в этом вопросе снимает огромный пласт материальных страхов и неуверенности», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Также важно привлекать психологов. Если люди хотят создать семью, они должны быть готовы к этому шагу не только эмоционально, но и практически. Школа семейной жизни нужна, чтобы супруги учились договариваться и преодолевать трудности, не доводя дело до развода, отметил эксперт.

