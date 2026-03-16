Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 08:42

Bloomberg сообщает об ударе по порту Фуджайра в ОАЭ

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Порт Фуджайра в Объединённых Арабских Эмиратах подвергся удару со стороны Ирана утром 16 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, инцидент произошёл в одном из крупнейших нефтяных портов региона. Власти страны начали расследование произошедшего и оценивают возможный ущерб.

Спутники сняли отвод авианосцев США от берегов Ирана после серии ударов КСИР
Спутники сняли отвод авианосцев США от берегов Ирана после серии ударов КСИР

Ранее удар БПЛА в районе международного аэропорта Дубая привёл к пожару на объектах топливной инфраструктуры. А в Абу-Даби в результате падения ракеты на гражданский автомобиль погиб один человек, он иностранец.

Онлайн-хроника конфликта на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • ОАЭ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar