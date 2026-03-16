Bloomberg сообщает об ударе по порту Фуджайра в ОАЭ
Порт Фуджайра в Объединённых Арабских Эмиратах подвергся удару со стороны Ирана утром 16 марта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, инцидент произошёл в одном из крупнейших нефтяных портов региона. Власти страны начали расследование произошедшего и оценивают возможный ущерб.
Ранее удар БПЛА в районе международного аэропорта Дубая привёл к пожару на объектах топливной инфраструктуры. А в Абу-Даби в результате падения ракеты на гражданский автомобиль погиб один человек, он иностранец.
