В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

На территории Пермского края отменён режим беспилотной опасности после устранения угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Действие режима завершилось в 12:00 по местному времени (10:00 мск). В МЧС отметили, что ситуация больше не представляет угрозы для жителей региона и воздушное пространство снова безопасно для перемещения.

В ведомстве подчеркнули, что отмена режима позволяет нормализовать работу транспорта, предприятий и других объектов жизнедеятельности. Жителям рекомендовано продолжать следить за официальными сообщениями МЧС для получения актуальной информации о безопасности.

Ранее ВСУ атаковали Погарский район Брянской области дронами‑камикадзе, в результате чего пострадал местный житель. Удар пришёлся на территорию сельхозпредприятия в Чаусах, пострадавшего доставили в больницу, где он находится под наблюдением медиков.