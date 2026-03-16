Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 09:01

В Пермском крае отменили режим беспилотной опасности

На территории Пермского края отменён режим беспилотной опасности после устранения угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщили в приложении МЧС России.

Действие режима завершилось в 12:00 по местному времени (10:00 мск). В МЧС отметили, что ситуация больше не представляет угрозы для жителей региона и воздушное пространство снова безопасно для перемещения.

В ведомстве подчеркнули, что отмена режима позволяет нормализовать работу транспорта, предприятий и других объектов жизнедеятельности. Жителям рекомендовано продолжать следить за официальными сообщениями МЧС для получения актуальной информации о безопасности.

Ранее ВСУ атаковали Погарский район Брянской области дронами‑камикадзе, в результате чего пострадал местный житель. Удар пришёлся на территорию сельхозпредприятия в Чаусах, пострадавшего доставили в больницу, где он находится под наблюдением медиков.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar