Пожар на нефтебазе в Лабинске локализован
Пожар на нефтебазе в промышленной зоне в Лабинске в Краснодарском крае, вспыхнувший после прилёта по объекту украинского дрона, был локализован. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.
«В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе. В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России», — информирует оперштаб.
Напомним, пожар вспыхнул на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинск в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. ЭЭкстренные службы продолжают работать на месте происшествия и контролируют ситуацию. А возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края полсе падения обломков бБПЛА было полностью ликвидировано.
