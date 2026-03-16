16 марта, 09:56

Пожар на нефтебазе в Лабинске локализован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Пожар на нефтебазе в промышленной зоне в Лабинске в Краснодарском крае, вспыхнувший после прилёта по объекту украинского дрона, был локализован. Об этом рассказали в оперативном штабе региона.

«В промзоне Лабинска локализовали пожар на нефтебазе. В тушении возгорания, возникшего из-за падения обломков БПЛА, принимают участие четыре расчёта, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России», — информирует оперштаб.

Напомним, пожар вспыхнул на территории нефтебазы в промышленной зоне города Лабинск в Краснодарском крае после атаки украинского беспилотника. По предварительной информации, в результате инцидента пострадавших нет. ЭЭкстренные службы продолжают работать на месте происшествия и контролируют ситуацию. А возгорание на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края полсе падения обломков бБПЛА было полностью ликвидировано.

Татьяна Миссуми
