Эконом-спа на дому: Как простая картошка избавит от «апельсиновой корки» к лету

Подготовка к лету обычно ассоциируется с салонами красоты и дорогими процедурами, но часть уходовых ритуалов можно проводить и дома. Одним из таких простых способов специалисты называют картофельные обёртывания, которые помогают увлажнить кожу и сделать её более гладкой. Об этом врач-дерматолог Марият Мухина рассказала Life.ru.

Начался сезон борьбы с целлюлитом, но не все могут посещать салоны с профессиональным уходом. Здесь на помощь приходят домашние процедуры — например, картофельные обёртывания, которые увлажняют кожу, смягчают её и подтягивают за счёт влаги и образующейся на поверхности плёнки.

Биохимически это связано в основном с содержанием воды, крахмала и небольшого количества витаминов и минеральных веществ в картофеле. Важно помнить: эффект дозозависимый и его можно ожидать только после 10 процедур! Крахмал в картофеле образует на коже лёгкую влагостойкую плёнку, которая может снизить потерю влаги и сделать кожу более мягкой после процедуры. При этом картофельная плёнка стягивает кожу за счёт подсыхания крахмала и даёт лифтинговый эффект, разглаживая «апельсиновую корку». Марият Мухина Врач-дерматолог

По её словам, в картофеле присутствуют витамин C и минеральные вещества. Они также благотворно влияют на поверхностный слой кожи и стимулируют коллагенообразование.

«Есть два варианта: пюре из варёного картофеля (горячее обёртывание) и картофель свежий, так как термообработка разрушает все витамины. Также на эффект влияет охлаждение этой картофельной маски, которое тонизирует сосуды. В случае горячего обёртывания появляется эффект термосауны», — отметила врач.

Горячее обёртывание

Понадобятся: 4–6 средних картофелин; вода; небольшое количество растительного масла (по желанию); чистая пищевая плёнка.

Подготовка: картофель сварить и измельчить до пюреобразной кашицы. Добавить немного воды до консистенции густого пюре. По желанию можно добавить каплю масла (оливкового или кокосового) для дополнительного увлажнения.

Применение: нагрейте пюре до комфортной тёплой температуры (не обжигающей). Нанесите равномерно на участки тела, которые хотите увлажнить или мягко «поддержать форму» (например, бёдра, живот, руки). Оберните тело в несколько слоёв пищевой пленки или полиэтилена для обёртывания. Укутайтесь сверху полотенцем или пледом. Оставайтесь так 20–30 минут. Снимите обёртывание, смойте тёплой водой и при желании нанесите лёгкий увлажняющий крем.

Холодное обёртывание

«Холодное обёртывание делается по такому же принципу из свежего картофельного пюре, измельчённого в блендере, но без термоодеяла. Кусочки свежего картофеля также пилингуют кожу и делают её бархатистой», — добавила врач.

Примечания: не используйте зелёные части картофеля или картофель с проростками — они содержат синильную кислоту, которая является токсичным веществом. Не применяйте на раздражённой, повреждённой коже. Холодное обёртывание можно делать, нарезав картофель на ломтики и выкладывая на проблемные зоны как аппликацию, также фиксируя плёнкой. Кстати, холодные ломтики могут быть особенно приятны в жару.

Исключаем контактный дерматит и аллергию тестом: нанесите небольшую порцию пюре (или ломтик) на запястье и подержите 10–15 минут. Если нет покраснения, зуда или жжения — можно продолжать. Не делайте обёртывания на открытые раны, дерматиты, экземы или очень чувствительную кожу без консультации с дерматологом. Не ожидайте волшебного суперэффекта — для того чтобы активные вещества проникли в глубокие слои, необходимы средства с проводниками, которые открывают канальцы кожи.

Холодные обёртывания можно делать всем, у кого отсутствует индивидуальная непереносимость картофеля, заключила дерматолог.

