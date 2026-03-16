Трамп призвал семь стран отправить корабли на защиту Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп потребовал от семи стран, зависящих от ближневосточной нефти, направить военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Заявление он сделал на борту Air Force One по пути из Флориды в Вашингтон, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит WGN9.

«Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория», — заявил американский лидер, добавив, что США готовы оказывать поддержку и работать вместе с союзниками.

Трамп не назвал конкретные государства, с которыми ведутся переговоры, но подчеркнул, что речь идёт о семи странах, критически зависящих от поставок нефти из региона. По его словам, Китай получает через пролив около 90% своего топлива, тогда как доля США минимальна, поэтому Вашингтон не нуждается в этом маршруте.