Трамп призвал семь стран отправить корабли на защиту Ормузского пролива
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп потребовал от семи стран, зависящих от ближневосточной нефти, направить военные корабли для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Заявление он сделал на борту Air Force One по пути из Флориды в Вашингтон, отвечая на вопросы журналистов, его слова приводит WGN9.
«Я требую, чтобы эти страны пришли и защитили свою собственную территорию, потому что это их собственная территория», — заявил американский лидер, добавив, что США готовы оказывать поддержку и работать вместе с союзниками.
Трамп не назвал конкретные государства, с которыми ведутся переговоры, но подчеркнул, что речь идёт о семи странах, критически зависящих от поставок нефти из региона. По его словам, Китай получает через пролив около 90% своего топлива, тогда как доля США минимальна, поэтому Вашингтон не нуждается в этом маршруте.
Напомним, на днях Трамп уже призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства прислать свои военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Иранская сторона не упустила такой возможности посмеяться над хозяином Белого дома, а глава МИД Исламской Республики рассказал, что Тегеран ведёт переговоры о проходе через пролив с рядом стран и, более того, группа танкеров уже пересекла акваторию, получив соответствующие разрешения.
