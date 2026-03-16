16 марта, 13:27

Школьника экстренно прооперировали после нападения одноклассника с ножом в Подмосковье

Обложка © Life.ru

Состояние школьника, пострадавшего при нападении в посёлке Свердловский в Подмосковье, оценивается как средней тяжести. По данным SHOT, семикласснику провели экстренную операцию.

По данным телеграм-канала, ребёнка госпитализировали в Королёвскую больницу с тремя ножевыми ранениями. Сам мальчик рассказал, что удары ему нанёс другой ученик по пути в школу. Нападавший задержан. Щелковская городская прокуратура проводит проверку в связи с конфликтом между школьниками.

Напомним, инцидент произошёл сегодня утром в посёлке Свердловский Щёлковского округа — один из учеников пронёс в школу нож и напал на сверстника. Предварительно, причиной стала ссора между семиклассниками.

