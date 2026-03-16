Иранская ракета «Саджиль» в полторы тонны навела панику в США и Израиле

Иранская ракета «Саджиль», впервые применённая КСИР в ходе ближневосточного конфликта, представляет собой серьёзное оружие, и для США она несёт особую угрозу, поскольку американцы не владеют её точными характеристиками. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«По ней нет данных в открытом доступе. Известно лишь, что ракета двухступенчатая. Есть предположения, что боевая часть составляет полторы тонны, её дальность — около 2 тысяч км», — сказал Кнутов в беседе с Аиф.

Он отметил, что для двухступенчатой ракеты 2000 км — маловато, поэтому реальная дальность может быть гораздо больше. Боевая часть может быть кассетной или моноблочной. Более высокие скоростные характеристики делают перехват ракеты сложнее.

Напомним, Иран впервые использовал двухступенчатую ракету «Саджиль» в ходе 54-й волны операции «Правдивое обещание 4» наряду со сверхтяжёлыми ракетами «Хорремшахр» (с двухтонной боеголовкой), «Гадр», «Хейбаршекан» и «Эмад». Удары нанесены по центрам управления Израиля, военной инфраструктуре и местам дислокации солдат. В июне 2025 года КСИР уже использовал «Саджиль», назвав её сверхтяжёлой ракетой большой дальности.