«Имеют mesh-сети»: Полковника ВСУ напугала «‎нетипичная» атака дронов с ИИ на Киев

Российские военные устроили нетипичную атаку оснащёнными ИИ беспилотниками на Киев утром 16 марта. Тревожными выводами поделился начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат.

«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, [Армия России] может ими управлять», — уточнил офицер, его цитирует издание «Зеркало недели».

По его данным, в Киев влетели сразу 30 российских беспилотников разных модификаций. Бороться с такими аппаратами, заточенными под выполнение задач вне связи с операторами, будет не просто, добавил Игнат.