«Имеют mesh-сети»: Полковника ВСУ напугала «нетипичная» атака дронов с ИИ на Киев
Офицер ВСУ Игнат счёл не очень хорошей новостью «нетипичную» атаку дронов с ИИ на Киев
Обложка © Новини. LIVE
Российские военные устроили нетипичную атаку оснащёнными ИИ беспилотниками на Киев утром 16 марта. Тревожными выводами поделился начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил украинской армии, полковник Юрий Игнат.
«Из не очень хороших новостей — то, что эти дроны имеют каналы связи: mesh-сети и другие каналы связи, [Армия России] может ими управлять», — уточнил офицер, его цитирует издание «Зеркало недели».
По его данным, в Киев влетели сразу 30 российских беспилотников разных модификаций. Бороться с такими аппаратами, заточенными под выполнение задач вне связи с операторами, будет не просто, добавил Игнат.
Напомним, в центре Киева начался пожар на Майдане Незалежности после работы системы противовоздушной обороны. Мэр города Владимир Кличко уточнил, что это упали на площадь обломки беспилотного летательного аппарата. Издание Defense Express написало, что ВС РФ использовали для нападения дроны «Ланцет», оснащённые искусственным интеллектом. Беспилотники двигались «роем», были автономны и могли наносить удары без связи с оператором.
