Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 16:55

В зоне СВО погиб депутат Железногорской гордумы Николай Ключников

Николай Ключников. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб депутат Железногорской городской Думы Николай Ключников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, он ушёл добровольцем в августе 2024 года, несмотря на депутатский мандат. До этого политик активно помогал фронту на гражданке. В Железногорске его знали как неравнодушного человека: он возглавлял Совет отцов, занимался социальными программами и благотворительностью, помогал инвалидам и детям с ОВЗ. Также стоял у истоков федерации гиревого спорта «Скала» и работал с молодёжью.

Хинштейн рассказал, что познакомился с Ключниковым в прошлом году, когда тот приезжал на лечение после ранения. На встрече с жителями депутат делился идеями по усилению безопасности региона.

«Я был поражён его силой духа и патриотизмом. Помню, как весь огромный зал захлопал, когда он встал», вспоминает губернатор.

Он назвал погибшего редким, отзывчивым и надёжным человеком и принёс соболезнования родным. Власти планируют увековечить память Николая Ключникова на малой родине.

Трагедия Рыжего Тарзана: Сын Дацика погиб на фронте, отец поклялся мстить до конца
Накануне стало известно, что сын бойца ММА Вячеслава Дацика, 21-летний Ярослав, погиб в зоне СВО на Запорожском направлении. По информации бойца смешанных единоборств Никиты Ворожбитова, он попал под удар FPV-дрона.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • утраты
  • Александр Хинштейн
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar