В зоне СВО погиб депутат Железногорской гордумы Николай Ключников

В ходе выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции погиб депутат Железногорской городской Думы Николай Ключников. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По словам главы региона, он ушёл добровольцем в августе 2024 года, несмотря на депутатский мандат. До этого политик активно помогал фронту на гражданке. В Железногорске его знали как неравнодушного человека: он возглавлял Совет отцов, занимался социальными программами и благотворительностью, помогал инвалидам и детям с ОВЗ. Также стоял у истоков федерации гиревого спорта «Скала» и работал с молодёжью.

Хинштейн рассказал, что познакомился с Ключниковым в прошлом году, когда тот приезжал на лечение после ранения. На встрече с жителями депутат делился идеями по усилению безопасности региона.

«Я был поражён его силой духа и патриотизмом. Помню, как весь огромный зал захлопал, когда он встал», — вспоминает губернатор.

Он назвал погибшего редким, отзывчивым и надёжным человеком и принёс соболезнования родным. Власти планируют увековечить память Николая Ключникова на малой родине.

Накануне стало известно, что сын бойца ММА Вячеслава Дацика, 21-летний Ярослав, погиб в зоне СВО на Запорожском направлении. По информации бойца смешанных единоборств Никиты Ворожбитова, он попал под удар FPV-дрона.