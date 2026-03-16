Герасимов: Армия России наступает по всем направлениям в зоне СВО

Российские войска ведут наступательные действия на всех направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой «Южная».

«Продолжается выполнение задач специальной военной операции. Наступление ведётся на всех направлениях», — подчеркнул военачальник.

Вчера глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные заняли поля между Берестком и Иванопольем на Константиновском направлении. По его словам, противник пытается контратаковать, но инициатива остаётся за нашими подразделениями.