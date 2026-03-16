Герасимов: Группировка войск «Центр» завершает освобождение Нового Донбасса

Наиболее ожесточённые бои в зоне СВО сейчас идут в полосе ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, соединения развивают наступление в направлении Доброполья, завершают освобождение Гришино и Нового Донбасса, а также продолжают бои за Белицкое.

Последние дни стали рекордными по нагрузке на российскую ПВО — ВСУ устроили массированную комбинированную атаку, задействовав рои дронов и ракеты. Под ударом оказались центральные и южные регионы. По мнению главы учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, главную роль в налёте сыграли реактивные беспилотники, запущенные с территории Харьковской области.