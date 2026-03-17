Малкин дважды забил «Колорадо» и поднялся на 24-е место в списке бомбардиров НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 7:2. Нападающий Евгений Малкин оформил дубль и отдал голевую передачу. Вторая шайба вышла знаковой — она не только стала победной, но и позволила россиянину достичь отметки 1395 очков за карьеру в НХЛ.

Благодаря этому Малкин обошёл Люка Робитайла (1394) и вышел на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Всего на счету 39-летнего форварда 1260 матчей в чемпионатах НХЛ и 1396 набранных очков (529 голов + 867 передач).

Стоит отметить, что игра с «Колорадо» стала для Малкина первой после пятиматчевой дисквалификации, которую он отбыл за удар клюшкой по игроку «Баффало» Расмуса Далина.

