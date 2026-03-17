Более 20 человек погибли и свыше ста пострадали при взрывах смертников в Нигерии
Нигерийские силовики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oluwafemi Dawodu
Более 20 человек погибли и ещё свыше ста пострадали в результате серии взрывов, совершённых террористами-смертниками на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщила полиция штата Борно. На видео — последствия одной из акций экстремистов.
Последствия одного из взрывов в Нигерии. Видео © X / DefenseNigeria
«К сожалению, в общей сложности 23 человека погибли, ещё 108 получили травмы разной степени тяжести», — говорится в заявлении.
Ранее в Нигерии эктремисты впервые совершили вооружённое нападение на прихожан Русской православной церкви. Боевики атаковали христианский посёлок и убили часть жителей. Выжившие спаслись бегством.
