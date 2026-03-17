Не успел продать: Глуховский* лишился элитной квартиры в Москве стоимостью 200 миллионов

Судебные приставы наложили арест на последнюю элитную недвижимость писателя Дмитрия Глуховского* в Москве. Как стало известно SHOT, речь идёт о трёхкомнатной квартире площадью 81,3 квадратных метра и машино-месте в элитном жилом комплексе White Khamovniki в Олсуфьевском переулке. Общая стоимость арестованного имущества оценивается примерно в 200 млн рублей.

Писатель приобрёл эту квартиру в феврале 2023 года и сразу же оформил её на свою мать, Ларису Вениаминовну. По данным источника, это было сделано, чтобы в случае проблем из-за статуса иноагента жильё не изъяли в пользу государства. Как и другие бывшие квартиры автора, эта расположена на третьем этаже.

Последнее официальное жильё писателя в России — двушка на Кутузовском проспекте площадью 50,8 кв. м и стоимостью 30 млн рублей — также было арестовано в июле 2025 года за неуплату коммунальных платежей, долг по которым составил около 100 тысяч рублей

*Включён Минюстом России в реестр иноагентов.