«Срочная помощь» с переводом незнакомцу грозит уголовным делом, предупредила адвокат

На улицах всё чаще встречаются люди, которые под благовидным предлогом выманивают переводы на карту. Обычная история: взволнованная женщина сообщает, что заболел ребёнок, телефон разрядился, срочно нужны деньги на такси в больницу. И просит именно перевести сумму, а не передать наличные. Адвокат Марина Артякова в беседе с «Газетой.ru» объяснила, чем это грозит сердобольным гражданам.

По словам эксперта, мошенница диктует номер карты, оформленной на подставное лицо (дропа), или украденные реквизиты. Как только деньги уходят, «мать больного ребёнка» исчезает. Но потерянной суммой проблемы могут не ограничиться.

Переводя средства по просьбе аферистов, вы становитесь звеном в цепочке хищения. Если речь о крупной сумме или серии преступлений, ваши данные окажутся в материалах уголовного дела. Доказать, что вы жертва, а не пособник, возможно, но придётся потратить уйму времени на объяснения со следователями.

Вторая неприятность — блокировка карты по 115-ФЗ. Банк может счесть операцию подозрительной и заморозить счёт. Чтобы снять ограничения, придётся лично идти в отделение и доказывать свою непричастность к отмыванию денег.

Самый опасный сценарий — превратиться в «дроппера». Если вас просят снять свои деньги и перевести их «курьеру», вы фактически обналичиваете похищенные средства. Потерпевший напишет заявление, и ваш перевод станет конечной точкой вывода денег. Следствие вполне может заподозрить соучастие.

Адвокат советует запомнить простое правило: никаких переводов незнакомцам. Вместо этого предложите конкретную помощь — вызовите скорую, полицию, такси, купите лекарства. Если история правдива, человек согласится. Если это мошенница — откажется, ведь ей нужны только деньги на карту.

А ранее Life.ru писал, что аферисты начали обманывать россиян с помощью поддельных повесток в суд. По данным МВД РФ, мошенники представляются сотрудниками суда и сообщают о необходимости получить документы через портал «Госуслуги».