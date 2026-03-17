Макрон отправил министра обороны Франции прощаться с погибшим в Ираке сержантом

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил не посещать траурное мероприятие, посвящённое памяти старшего сержанта Арно Фриона, который погиб при налёте дронов на военный объект в иракском Эрбиле. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV, ссылаясь на инсайдера из окружения хозяина Елисейского дворца.

Как указано в материале, прощание состоится сегодня. Церемонию возглавит министр обороны Франции Катрин Вотрен, а вот президента Франции на ней не будет.

Хотя главав государства проигнорирует церемонию прощания, в его графике значится личная встреча с родственниками погибшего военного. Кромe того, на вторник, 17 марта, у Макрона запланировано несколько совещаний, где ключевой темой станет обстановка на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана.

Напомним, ранее сообщалось о гибели французского военнослужащего в Ираке, а также о шестерых раненых. Позже все пострадавшие и тело погибшего сержанта Арно Фриона были эвакуированы и доставлены на территорию Франции.