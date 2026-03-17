Актёра Ершова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами жены и тестя
Владимир Ершов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко
Заслуженный артист РФ Владимир Ершов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Екатериной и тестем Львом Константиновичем Дуровым. Об этом аif.ru сообщил друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас.
«У него была просто безумная любовь к Кате. Это знали все», — отметил он.
По словам Шабалтаса, после смерти жены в 2019 году Ершов жил замкнуто и тяжело переносил утрату. Актёр останется на том же кладбище, где покоится его супруга. Ершов начал карьеру в Театре на Бронной в 1984 году и за более чем 40 лет сыграл десятки ролей в постановках классических и современных пьес. Среди них — «Дон Жуан», «Женитьба», «Золушка» и «Лес».
Напомним, что 15 марта в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России Владимир Ершов. Причиной смерти стал инсульт.
