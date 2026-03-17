Актёра Ершова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами жены и тестя

Заслуженный артист РФ Владимир Ершов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Екатериной и тестем Львом Константиновичем Дуровым. Об этом аif.ru сообщил друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас.

По словам Шабалтаса, после смерти жены в 2019 году Ершов жил замкнуто и тяжело переносил утрату. Актёр останется на том же кладбище, где покоится его супруга. Ершов начал карьеру в Театре на Бронной в 1984 году и за более чем 40 лет сыграл десятки ролей в постановках классических и современных пьес. Среди них — «Дон Жуан», «Женитьба», «Золушка» и «Лес».