Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 09:08

Актёра Ершова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилами жены и тестя

Владимир Ершов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Владимир Ершов. Обложка © РИА Новости / Владимир Федоренко

Заслуженный артист РФ Владимир Ершов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Екатериной и тестем Львом Константиновичем Дуровым. Об этом аif.ru сообщил друг и коллега Ершова, народный артист Иван Шабалтас.

«У него была просто безумная любовь к Кате. Это знали все», — отметил он.

По словам Шабалтаса, после смерти жены в 2019 году Ершов жил замкнуто и тяжело переносил утрату. Актёр останется на том же кладбище, где покоится его супруга. Ершов начал карьеру в Театре на Бронной в 1984 году и за более чем 40 лет сыграл десятки ролей в постановках классических и современных пьес. Среди них — «Дон Жуан», «Женитьба», «Золушка» и «Лес».

Напомним, что 15 марта в возрасте 68 лет скончался заслуженный артист России Владимир Ершов. Причиной смерти стал инсульт.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar