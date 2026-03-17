Нападающий «Ахмата» Мелкадзе пожалел, что не разорвал контракт со «Спартаком» раньше

Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе в интервью «Чемпионату» откровенно высказался о периоде в московском «Спартаке». По словам футболиста, у него была возможность уйти раньше, и сейчас он жалеет, что ею не воспользовался.

Мелкадзе сравнил себя нынешнего со временем выступлений за красно-белых. Особый момент наступил после аренды в «Тамбове», где он забил семь голов в 18 матчах. Для сравнения: лучший бомбардир «Спартака» в том сезоне оформил семь мячей, но за 28 игр.

Вернувшись в Москву, нападающий услышал от руководства предложение снова отправиться в аренду. При этом до конца контракта оставалось два года. Спортсмен признался: надо было тогда разрывать соглашение, чтобы избавиться от постоянной нестабильности в карьере.

