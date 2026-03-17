Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 10:08

На границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Иисуса Христа

В ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией установили 26-метровую статую Иисуса Христа. Проект реализовал местный житель Фади Эльяс Авад, назвав его символическим посланием мира. Об этом пишет SyriacPress.

Процесс строительства 26-метрового Иисуса. Видео © X/ LebaneseDogma

По его словам, идея существовала давно, но именно сейчас приобрела особый смысл. Конструкция состоит из 10-метрового основания и 16-метровой фигуры. Статуя установлена в регионе, где проживают христианские общины.

Израиль уничтожил подземный склад с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана
Израиль уничтожил подземный склад с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана

Ранее Life.ru писал, что израильские военные предприняли попытку высадить десант с вертолётов в горной местности на ливано-сирийской границе. Одновременно на юге Ливана, в районе поселения Хиям, где продолжаются тяжёлые бои, бойцы шиитского сопротивления устроили засаду группе израильских военных.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © X/ SGNews123

Полина Никифорова
  • Новости
  • Сирия
  • Ливан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar