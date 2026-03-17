На границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Иисуса Христа

В ливанской деревне Аль-Каа на границе с Сирией установили 26-метровую статую Иисуса Христа. Проект реализовал местный житель Фади Эльяс Авад, назвав его символическим посланием мира. Об этом пишет SyriacPress.

Процесс строительства 26-метрового Иисуса. Видео © X/ LebaneseDogma

По его словам, идея существовала давно, но именно сейчас приобрела особый смысл. Конструкция состоит из 10-метрового основания и 16-метровой фигуры. Статуя установлена в регионе, где проживают христианские общины.

