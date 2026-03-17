Зеленскому предрекли ликвидацию иранским спецназом «Аль-Кудс» из-за угроз вмешаться в конфликт

Иранское спецподразделение «Аль-Кудс» способно организовать атаку на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Александр Артамонов.

По словам специалиста, бригада входит в состав Корпуса стражей исламской революции и работает далеко за пределами Ирана — на пяти континентах. Её специализация как раз борьба с политическими фигурами.

Эксперт напомнил, что недавно группировка отмечала годовщину создания. Артамонов предположил, что именно её бойцы могли нанести удар по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который после этого перестал появляться на публике.

В этом контексте заявления Зеленского об отправке украинских сил на Ближний Восток выглядят крайне рискованными. Артамонов подчёркивает: угроза для киевского лидера вполне реальна.

