17 марта, 10:32

Зеленскому предрекли ликвидацию иранским спецназом «Аль-Кудс» из-за угроз вмешаться в конфликт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Иранское спецподразделение «Аль-Кудс» способно организовать атаку на Владимира Зеленского. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт Александр Артамонов.

По словам специалиста, бригада входит в состав Корпуса стражей исламской революции и работает далеко за пределами Ирана — на пяти континентах. Её специализация как раз борьба с политическими фигурами.

Эксперт напомнил, что недавно группировка отмечала годовщину создания. Артамонов предположил, что именно её бойцы могли нанести удар по премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, который после этого перестал появляться на публике.

В этом контексте заявления Зеленского об отправке украинских сил на Ближний Восток выглядят крайне рискованными. Артамонов подчёркивает: угроза для киевского лидера вполне реальна.

Тегеран резко ответил Зеленскому и пригрозил Киеву ответственностью

А ранее Life.ru рассказывал, что Киев объявили главным проигравшим от войны на Ближнем Востоке. По данным The American Conservative, события вокруг Ирана создают для Украины «идеальный шторм» — сочетание военной, экономической и дипломатической неудачи.

Дарья Нарыкова
