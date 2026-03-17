17 марта, 10:57

США и Израиль нанесли удар по центру Тегерана, есть жертвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В ночь на 17 марта 2026 года США и Израиль нанесли ракетный удар по центру иранской столицы. Как сообщает телеканал SNN, атаке подвергся район на улице Мустафы Хомейни, расположенный недалеко от рынка в центральной части Тегерана. В результате несколько человек погибли, повреждены несколько автомобилей.

По данным израильских военных, эта атака является частью «широкомасштабной волны» ударов по инфраструктуре «террористического режима» в Тегеране. Одновременно с этим ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана одним постом развеял слухи о своей гибели

Ранее стало известно, что Израиль уничтожил подземный склад с ракетами «Хезболлы» в столице Ливана. ВВС Израиля атаковали крупную подземную инфраструктуру в районе Кафра на юге Ливана, где хранились запасы вооружений.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Дарья Денисова
