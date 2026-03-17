Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 11:04

Шойгу заявил, что от угрозы атак беспилотников не защищён даже Урал

Обложка © Life.ru

Урал, который ранее считался недосягаемым для ударов с территории Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Шойгу пояснил, что противник существенно нарастил темпы развития средств поражения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов. По его словам, динамика совершенствования дронов и методов их боевого применения такова, что ни один регион России не может больше чувствовать себя в полной безопасности. В том числе и Урал, который долгое время находился вне зоны досягаемости.

«Так, ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — указал он.

Он также обратил внимание, что первоочередными целями противника сегодня становятся объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Военный эксперт призвал увеличить темпы СВО после атак ВСУ на российские города

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время Москва вынуждена противостоять угрозам, исходящим от 56 государств, которые нацелены на организацию диверсий и терактов на российской территории. По словам Шойгу, против России фактически задействована масштабная система, объединяющая потенциал спецслужб десятков стран.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Сергей Шойгу
  • Совбез РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar