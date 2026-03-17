Шойгу заявил, что от угрозы атак беспилотников не защищён даже Урал

Урал, который ранее считался недосягаемым для ударов с территории Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе.

Шойгу пояснил, что противник существенно нарастил темпы развития средств поражения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов. По его словам, динамика совершенствования дронов и методов их боевого применения такова, что ни один регион России не может больше чувствовать себя в полной безопасности. В том числе и Урал, который долгое время находился вне зоны досягаемости.

«Так, ещё недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — указал он.

Он также обратил внимание, что первоочередными целями противника сегодня становятся объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что в настоящее время Москва вынуждена противостоять угрозам, исходящим от 56 государств, которые нацелены на организацию диверсий и терактов на российской территории. По словам Шойгу, против России фактически задействована масштабная система, объединяющая потенциал спецслужб десятков стран.