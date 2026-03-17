День святого Патрика: Как ирландец из пятого века стал поводом для мировой пивной вечеринки

17 марта миллионы людей по всему свету надевают зелёные шапки, рисуют клевер на щеках и идут пить пиво странного изумрудного цвета. Нет, это не массовый психоз и не вирусная реклама — это День святого Патрика. Праздник, который начинался как скромное церковное торжество, а превратился в грандиозную вечеринку планетарного масштаба. Мы разобрались, как покровитель далёкой Ирландии стал поводом выпить для жителей Чикаго, Токио и даже Москвы.

От раба до святого: человек-легенда

Начнём с того, что сам Патрик к Ирландии отношения изначально не имел. Родился он в Британии в конце четвёртого века в обеспеченной христианской семье. Жил бы себе спокойно, молился по воскресеньям — но в шестнадцать лет парня похитили пираты и продали в рабство в Ирландию. Шесть лет он пас овец на чужбине, пока не сбежал.

Казалось бы, хватит с него этого зелёного острова! Но Патрик вернулся туда уже проповедником и крестил тысячи язычников. По легенде, он даже изгнал из Ирландии всех змей. Правда, учёные говорят, что змей там и не водилось никогда. Зато звучит эффектно! Умер святой 17 марта, предположительно, в пятом веке — вот эту дату и отмечают как его день.

Как церковный праздник превратился в пивной марафон

Долгое время День святого Патрика был строго религиозным мероприятием. Ирландцы ходили в церковь, освящали трилистник и тихо обедали в кругу семьи. Даже выпить нельзя было — праздник приходится на Великий пост! Но потом Церковь сделала послабление — мол, раз такой важный день, можно и пропустить по стаканчику виски.

Ирландцы идею оценили и с энтузиазмом подхватили. Появилась даже специальная мера — «чарка Патрика»: в стакан виски кладут трилистник и выпивают залпом. К семидесятым годам прошлого века всё окончательно вышло из-под контроля: пабы получили право работать в праздник — и началось настоящее веселье. Сегодня в этот день продажи знаменитого пива Guinness удваиваются по всему миру!

Парады, которые родились не в Ирландии

Самое удивительное: масштабные парады с музыкой и танцами придумали вовсе не сами ирландцы! Первое грандиозное шествие прошло в Нью-Йорке ещё в восемнадцатом веке: ирландские эмигранты хотели сохранить связь с родиной и показать свою культуру новым соседям. В Бостоне тоже спорят, что именно у них парад был раньше.

А в самой Ирландии массовые гуляния начались только в 1995 году. Так власти решили привлечь туристов! Сейчас парад в Дублине собирает больше миллиона зрителей. Люди наряжаются в невероятные костюмы, играют на волынках, танцуют народные танцы. Есть даже парад в крошечной деревушке Дрипси — он тянется всего на девяносто метров от одного паба до другого, но зато какой душевный!

Зелёное безумие: когда цвет важнее всего

Зелёный — главный цвет праздника, хотя изначально символом святого Патрика был голубой! Но в восемнадцатом веке, когда Ирландия боролась за независимость, зелёный цвет клевера-трилистника стал знаменем свободы. С тех пор 17 марта весь мир зеленеет: люди надевают зелёную одежду, рисуют трилистники на лицах, пьют зелёные напитки.

В Америке эту традицию довели до абсурда — там варят специальное изумрудное пойло, добавляя пищевой краситель. Ходят слухи, что первый изобретатель зелёного пива в начале прошлого века использовал стиральный порошок, но будем считать это клеветой. В Чикаго вообще красят в зелёный цвет городскую реку! А мировые достопримечательности — от Эмпайр-стейт-билдинга до Пизанской башни — подсвечивают изумрудными огнями.

Как лепреконы и горшки с золотом связаны со святым Патриком

Ни один праздник не обходится без лепреконов — маленьких злобных существ из ирландской мифологии. По легенде, эти бородатые человечки в зелёных костюмах и остроконечных шляпах прячут горшки с золотом на концах радуг. Поймаешь лепрекона — он обязан показать тебе свои сокровища или исполнить три желания.

Правда, верить им нельзя: лепреконы хитрые и проказливые, легко обманут доверчивого искателя богатств. Забавно, но к самому святому Патрику лепреконы никакого отношения не имеют — их просто добавили в праздник производители открыток, которым нужен был милый персонаж для картинок. Суровый проповедник для этой роли не подходил!

Когда Русская православная церковь признала ирландского святого

В 2017 году Русская православная церковь официально включила святого Патрика в свой месяцеслов — календарь с днями памяти святых. Два года специальная комиссия под руководством митрополита Климента изучала западноевропейских подвижников христианства, которых можно признать. Святой Патрик попал в первый список утверждённых имён.

Правда, есть одна тонкость: весь мир празднует День святого Патрика 17 марта по новому григорианскому календарю, а Русская православная церковь живёт по старому юлианскому стилю. Поэтому память святителя Патрикия, просветителя Ирландии, у нас положено отмечать 30 марта — на тринадцать дней позже всего христианского мира. Получается, как с Рождеством: у всех седьмого января, а у католиков двадцать пятого декабря!

Впрочем, откровенно говоря, большинство людей по всему миру давно не особо задумываются о религиозном смысле этого торжества. День святого Патрика превратился в яркий культурный праздник, повод надеть что-нибудь зелёное, послушать ирландскую музыку и повеселиться с друзьями. Парады проходят от Токио до Буэнос-Айреса, пабы варят изумрудное пиво, а города соревнуются, кто ярче подсветит свои достопримечательности. Святой Патрик, который полторы тысячи лет назад пас овец на холодном ирландском острове, вряд ли мог представить, что его имя станет символом такого грандиозного веселья!