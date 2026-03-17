Шойгу: Эскалация на Ближнем Востоке делает угрозы объектам в РФ «ещё реальнее»

«Сегодня на совещании обсудим вопрос обеспечения безопасности критически важных объектов от угроз совершения диверсионно-террористических акций в условиях проведения специальной военной операции. На фоне стремительно развивающихся военных действий на Ближнем Востоке и резкого обострения геополитической ситуации в целом такие угрозы становятся ещё реальнее и масштабнее», — сказал Шойгу.

Он также добавил, что Украина не оставляет попыток диверсий и терактов на территории России, и их число растёт. По его данным, в 2025 году было совершено 1 830 терактов — это на 40% больше, чем в 2024-м, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году.