Шойгу: Эскалация на Ближнем Востоке делает угрозы объектам в РФ «ещё реальнее»
Обложка © Life.ru
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, выступая на выездном совещании в Уральском федеральном округе, подчеркнул значительное возрастание угрозы террористических актов. По его словам, на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, риски атак на критически важные объекты стали «ещё более реальными и масштабными». Он подчеркнул, что промедление в устранении уязвимостей может привести к тяжёлым последствиям.
«Сегодня на совещании обсудим вопрос обеспечения безопасности критически важных объектов от угроз совершения диверсионно-террористических акций в условиях проведения специальной военной операции. На фоне стремительно развивающихся военных действий на Ближнем Востоке и резкого обострения геополитической ситуации в целом такие угрозы становятся ещё реальнее и масштабнее», — сказал Шойгу.
Он также добавил, что Украина не оставляет попыток диверсий и терактов на территории России, и их число растёт. По его данным, в 2025 году было совершено 1 830 терактов — это на 40% больше, чем в 2024-м, и в 6,5 раза больше, чем в 2023 году.
Ранее Шойгу заявлял, что от угрозы атак беспилотников не защищён даже Урал. Он пояснил, что противник существенно нарастил темпы развития средств поражения, в первую очередь беспилотных летательных аппаратов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.