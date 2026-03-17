Пасечник сообщил о завершении капремонта гимназии №60 в Луганске
Обложка © Telegram / Официальный канал Главы Луганской Народной Республики Леонида Ивановича Пасечника
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об итогах капитального ремонта гимназии №60 имени 200-летия Луганска. Осмотр школы прошёл в рамках рабочего визита в республику первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, который также посетил восстановленный храм в Стаханове и обновлённую многопрофильную больницу №3 в Луганске.
Как отметил Пасечник, три года назад во время первого визита в это учебное учреждение модернизация только начиналась. Тогда в гимназии активно пополняли фонд учебников и художественной литературы.
Теперь школа полностью обновлена и оснащена по современным стандартам. В ней созданы условия для изучения точных наук, творческого развития и занятий спортом, а новый облик получила и прилегающая территория.
По словам главы региона, сегодня гимназия №60 стала одной из крупнейших школ республики. Такой результат, подчеркнул он, удалось получить благодаря помощи московских специалистов.
Во время экскурсии гости прошли по классам, пообщались с учениками и педагогами. Пасечник отметил, что дети занимаются с удовольствием, а сама школа уже не раз показывала хорошие результаты в конкурсах и соревнованиях.
