Пасечник сообщил о завершении капремонта гимназии №60 в Луганске

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об итогах капитального ремонта гимназии №60 имени 200-летия Луганска. Осмотр школы прошёл в рамках рабочего визита в республику первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, который также посетил восстановленный храм в Стаханове и обновлённую многопрофильную больницу №3 в Луганске.

Как отметил Пасечник, три года назад во время первого визита в это учебное учреждение модернизация только начиналась. Тогда в гимназии активно пополняли фонд учебников и художественной литературы.

Теперь школа полностью обновлена и оснащена по современным стандартам. В ней созданы условия для изучения точных наук, творческого развития и занятий спортом, а новый облик получила и прилегающая территория.

По словам главы региона, сегодня гимназия №60 стала одной из крупнейших школ республики. Такой результат, подчеркнул он, удалось получить благодаря помощи московских специалистов.

Во время экскурсии гости прошли по классам, пообщались с учениками и педагогами. Пасечник отметил, что дети занимаются с удовольствием, а сама школа уже не раз показывала хорошие результаты в конкурсах и соревнованиях.