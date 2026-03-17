Дело о коррупции против экс-губернатора Челябинской области поступило в суд

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его экс-советника Александра Москалюка. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Завершено расследование уголовного дела по фактам получения двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ), незаконных приобретения и хранения оружия (ст. 222 УК РФ) бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, а также посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ст. 291.1 УК РФ) бывшим советником губернатора Челябинской области Александром Москалюком. <…> Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2010 по 2014 год экс-губернатор получил от представителей дорожных предприятий более 3,2 миллиарда рублей за содействие в сфере ремонта и содержания региональных трасс. Кроме того, в 2012 году через Москалюка Юревичу передали 26 миллионов рублей от действующего на тот момент министра здравоохранения области Виталия Тесленко за общее покровительство и попустительство по службе. Позже Тесленко был осуждён на длительный срок. Также установлено, что экс-губернатор незаконно приобрёл револьвер иностранного производства и хранил его дома до изъятия во время обыска.

В ходе расследования, проведённого при содействии УФСБ, на имущество обвиняемых стоимостью более 700 миллионов рублей наложен арест. Поскольку Юревич и Москалюк скрылись от следствия за границей и объявлены в международный розыск, дело будут рассматривать в их отсутствие.

