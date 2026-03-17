В Перу председатель Совета министров Миральес покинула пост

Председатель Совета министров Перу Денис Миральес покинула свой пост. Об этом сообщил офис президента страны. Отставка произошла через три недели после её назначения.

В заявлении отмечается, что глава государства принял решение завершить полномочия Миральес. Она занимала должность с 25 февраля 2026 года, когда её назначил временный президент Хосе Мария Балькасар.

«Президент Республики Перу благодарит госпожу Денису Миральес за её заслуги перед народом на посту председателя Совета министров и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении.

Причины отставки в официальном заявлении не раскрываются. Новые кадровые решения на момент публикации не уточнялись.

