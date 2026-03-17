Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 19:45

В Перу председатель Совета министров Миральес покинула пост

Обложка © ТАСС / AP / Gerardo Marin

Председатель Совета министров Перу Денис Миральес покинула свой пост. Об этом сообщил офис президента страны. Отставка произошла через три недели после её назначения.

В заявлении отмечается, что глава государства принял решение завершить полномочия Миральес. Она занимала должность с 25 февраля 2026 года, когда её назначил временный президент Хосе Мария Балькасар.

«Президент Республики Перу благодарит госпожу Денису Миральес за её заслуги перед народом на посту председателя Совета министров и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», — говорится в сообщении.

Причины отставки в официальном заявлении не раскрываются. Новые кадровые решения на момент публикации не уточнялись.

Захарова тремя словами ответила на слова Трампа об отставке Макрона

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон в скором времени покинет свой пост. Слова республиканца прозвучали после отказа Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе. Трамп также подверг критике членов НАТО, напомнив о значительных финансовых вложениях США в альянс.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • перу
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar