18 марта, 02:17

Минздрав сообщает о 11 погибших при ударе Израиля по Бейруту

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Число погибших при израильском ударе по Бейруту достигло одиннадцати, атака произошла в центральной части города. Об этом сообщает Минздрав Ливана.

«Одиннадцать граждан убиты и ещё девять получили ранения во время израильской атаки на густонаселенные кварталы Зукак-эль-Блат и Боста в Бейруте. На месте работают команды спасателей, число жертв и пострадавших может возрасти», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что ранее сообщалось о меньшем числе погибших и раненых. Данные обновили после разбора завалов и работы спасателей. По информации службы гражданской обороны, удары пришлись по жилым многоэтажным зданиям.

КСИР ударил по Тель-Авиву ракетами с разделяющейся головной частью

Тем временем, как минимум два человека погибли в результате удара кассетными боеприпасами по Израилю. На месте происшествия в Рамат-Гане медики подтвердили гибель мужчины и женщины с тяжёлыми осколочными ранениями. Кроме того, в результате обстрела значительные повреждения получила железнодорожная станция, расположенная в центральной части Тель-Авива.

Как развивается конфликт на Ближнем Востоке — читайте в разделе Life.ru.

Антон Голыбин
