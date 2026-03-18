«Не забывайте обо мне»: В Норвегии посмеялись над жалким вояжем Зеленского по ЕС

Поездка Владимира Зеленского по Европе преследует цель напомнить о себе на фоне пристального внимания мира к войне на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«Зеленский проводит тур под лозунгом «не забывайте обо мне»... Пиар и сфабрикованные нарративы сыграли решающую роль в поддержании боевого духа на Западе», — написал профессор в социальной сети X.

Ранее Владимир Зеленский уже высказывал опасения касательно влияния войны на Ближнем Востоке на Украину. По словам киевского диктатора, кризис в регионе может негативно повлиять на поддержку Незалежной. Он считает, что внимание США уже сместилось.