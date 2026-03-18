Аномально тёплый март разбудил кровожадных слепней в Центральной России

Из-за аномально тёплого марта в Центральной России раньше срока начали появляться слепни. Как сообщает Telegram-канал SHOT, первых кровососущих уже заметили в Тверской области.

Обычно эти насекомые просыпаются в апреле, но высокая влажность и быстрое повышение температуры спровоцировали ранний вылет из личинок. При этом пик активности слепней традиционно приходится на конец июня – начало июля.

Энтомологи поясняют: «охоту» на людей и животных ведут самки — белки плазмы крови необходимы им для размножения. Укусы слепней крайне болезненны: насекомые буквально разрезают кожу хоботком, вызывая покраснение, отек, зуд и жжение. В некоторых случаях возможны сильные аллергические реакции, включая головокружение, затруднение дыхания и отёк Квинке. Медики предупреждают, что в редких случаях укус может привести к летальному исходу.

