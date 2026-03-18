Пропавшие в Твери брат и сестра нашлись живыми и здоровыми. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, дети находятся с матерью в Ленинградской области. В ближайшее время следователям предстоит выяснить все обстоятельства исчезновения детей.

«К настоящему времени местонахождение пропавших установлено в Ленинградской области, они находятся с матерью, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, о пропаже 14-летней девочки и её 10-летнего брата в Твери стало известно 16 марта. Сразу после сообщения об исчезновении детей были организованы масштабные поиски. Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело и приступило к расследованию обстоятельств безвестного отсутствия школьников. Позже несовершеннолетних объявили в федеральный розыск.