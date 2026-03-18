Скрывал потерю оружия: В Дзержинске задержали высокопоставленного офицера Росгвардии

Бывший начальник отделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Дзержинску и Володарскому району Нижегородской области арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Уголовное дело расследуется по 8 эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «е» части 3 и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В период с 2018 по 2022 год обвиняемый, занимая должность начальника отделения, не принимал мер к розыску утраченного оружия и вносил в систему централизованного учёта ложные сведения об его уничтожении. Преступление выявили сотрудники УФСБ во взаимодействии со следователями СК.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в сообщении.

