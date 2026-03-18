В Госдуме объяснили, почему Европе придётся признать новые территории России

Депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал недавнее заявление финского лидера Александра Стубба. По мнению парламентария, признание европейскими странами новых российских территорий — лишь вопрос времени.

Поводом для разговора стали слова президента Финляндии. Тот допустил, что Евросоюзу в конечном итоге придётся смириться с изменением границ. Чепа в беседе с «Лентой.ру» назвал это не началом потепления, а простой констатацией реальности.

Политик обратил внимание на тяжёлое положение внутри самого Евросоюза. Экономика и политическая система там лихорадятся, ситуация постоянно ухудшается. Вдобавок ко всему давит иранский конфликт. В таких условиях отдельные европейские лидеры вынуждены озвучивать объективную картину мира.

Чепа убеждён, что разговорами дело не закончится. Признание новых реалий — это лишь фиксация того, что уже свершилось. Однако единодушия в Европе ждать не стоит: многие политики продолжат упорствовать.

В качестве примера депутат привёл недавнее решение по кредиту для Киева. Несмотря на вето Венгрии, Брюссель всё же продавил выделение 90 миллиардов евро. Такие действия, по мнению Чепы, направлены на раскачку ситуации и попытки помешать стабилизации.

Напомним, ранее Александр Стубб заявил, что ЕС придётся смириться с переходом украинских территорий под контроль России на практике. По словам финского лидера, Европе необходимо стать гибче как во внешней, так и во внутренней политике, чтобы успевать реагировать на стремительные изменения в мире.