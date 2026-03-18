Стало известно о попытке Израиля ликвидировать иранского министра разведки
Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Израиль в ночь на 18 марта предпринял попытку ликвидировать министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщил 12 телеканал со ссылкой на источник.
«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки. Мы ожидаем результатов атаки», — сообщил собеседник.
По информации некоторых израильских СМИ, Хатиб был уничтожен. The Jerusalem Post также сообщает об «оптимизме» по поводу исхода операции, однако официального подтверждения результатов атаки пока не поступало.
Телеканал подчёркивает, что позиция Хатиба в иранской иерархии значительно уступает по значимости Али Лариджани и другим ведущим представителям режима, однако он, без сомнения, занимает ключевое место в вопросах безопасности.
Напомним, ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Лариджани был ликвидирован в результате израильской атаки в Тегеране. Позднее офис высокопоставленного чиновника подтвердил факт его гибели. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, со своей стороны, также сообщил, что иранская сторона сурово отомстит ответственным за убийство Лариджани.
