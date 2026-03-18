Стало известно о попытке Израиля ликвидировать иранского министра разведки

Израиль в ночь на 18 марта предпринял попытку ликвидировать министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. Об этом сообщил 12 телеканал со ссылкой на источник.

«Ночью мы предприняли попытку ликвидации министра иранской разведки. Мы ожидаем результатов атаки», — сообщил собеседник.

По информации некоторых израильских СМИ, Хатиб был уничтожен. The Jerusalem Post также сообщает об «оптимизме» по поводу исхода операции, однако официального подтверждения результатов атаки пока не поступало.

Телеканал подчёркивает, что позиция Хатиба в иранской иерархии значительно уступает по значимости Али Лариджани и другим ведущим представителям режима, однако он, без сомнения, занимает ключевое место в вопросах безопасности.