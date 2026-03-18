«Договариваются, чтобы обмануть»: Посол Ирана вспомнил слова Хаменеи о сути отношений с США

Незадолго до своей гибели бывший верховный лидер Ирана Али Хаменеи сформулировал главный принцип отношений с Западом — США требуют соблюдения договорённостей от других, но сами их систематически нарушают. Об этом напомнил посол Исламской Республики в России Казем Джалали.

«Наш покойный лидер имам Хаменеи сказал интересную вещь: американцы, когда мы договариваемся об обязательствах сторон, внимательно следят, чтобы мы соблюдали эти договорённости, вот только сами они не соблюдают того, что обещали», — процитировал аятоллу дипломат в интервью «Царьграду».

Джалали также заявил, что США идут на переговоры лишь затем, чтобы вновь обмануть Иран, и способны нанести удар в любой момент. Он напомнил, что на фоне гибели 170 иранских школьниц и ударов по жилым кварталам Совбез ООН вместо осуждения агрессоров выпустил резолюцию против Ирана. Это, по мнению посла, свидетельствует о полном попрании международного права и человечности. Иран, как подчеркнул дипломат, сделал выводы.