Международный день счастья 20 марта: учёные раскрыли 7 понятных способов стать счастливее

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья — праздник, который придумали не для веселья, а чтобы напомнить: стремление к счастью такое же важное, как еда и крыша над головой. Учёные уже много лет изучают, что делает нас счастливыми, и выяснили удивительную вещь: счастье можно тренировать, как мышцы в спортзале. Мы собрали семь способов, которые реально работают и подтверждены исследованиями.

Откуда взялся этот праздник

В 2012 году Организация Объединённых Наций официально объявила 20 марта Международным днём счастья. Инициативу выдвинуло крошечное Королевство Бутан, затерянное в горах между Индией и Китаем. Там уже с семидесятых годов измеряют не валовый внутренний продукт, а валовое национальное счастье. И серьёзно считают, что благополучие граждан важнее экономических показателей!

Дата выбрана неслучайно: 20 марта обычно наступает весеннее равноденствие, когда день равен ночи. Символ понятный — все люди на планете имеют равные права на счастье, независимо от того, где живут и сколько зарабатывают. Первый раз праздник счастья отметили в 2013 году, и с тех пор каждый год учёные публикуют доклад о счастье, где ранжируют страны по уровню удовлетворённости жизнью. Кстати, первое место уже семь лет подряд занимает Финляндия!

Счастье как гормональный коктейль

Физиологи давно поняли, что счастье — это не просто настроение, а вполне конкретная биохимия. За наше благополучие отвечают так называемые гормоны счастья: серотонин даёт бодрость и хорошее настроение, дофамин создаёт позитивный настрой на долгий срок, а эндорфины обеспечивают короткие вспышки эйфории. Хорошая новость: эти гормоны можно «включать» самостоятельно! Рассказываем, как именно.

Способ первый: практикуйте благодарность

Исследования показывают: люди, которые регулярно благодарят за то, что у них есть, чувствуют себя на 25% счастливее остальных. Звучит банально, но работает! Попробуйте завести дневник благодарности: раз в неделю записывайте три вещи, за которые вы благодарны жизни. Не обязательно искать что-то глобальное. Горячий чай утром, удачная парковка, смешная шутка коллеги — мелочи тоже считаются. Через пару месяцев такой практики мозг начинает автоматически замечать хорошее вокруг, а не только проблемы.

Способ второй: помогайте другим людям

Деньги, потраченные на других, приносят больше счастья, чем покупки для себя. Это доказало исследование, опубликованное в журнале The Journal of Happiness Studies. Участников эксперимента разделили на две группы: одни тратили деньги на себя, другие — на окружающих. Результат предсказуем: вторая группа чувствовала себя счастливее. Причём речь не о больших суммах! Угостить коллегу кофе, уступить место в автобусе, помочь соседке донести сумки — даже мелкие добрые дела делают нас удовлетворённее жизнью. Эволюция приучила нас к альтруизму, так что используйте это!

Способ третий: двигайтесь и занимайтесь спортом

Совместное исследование Йельского и Оксфордского университетов показало: люди, которые занимаются спортом три – пять раз в неделю по тридцать – шестьдесят минут, чувствуют себя психологически намного лучше. Парадокс в том, что больше — не значит лучше. Если тренироваться больше трёх часов в день, самочувствие ухудшается. Танцы, прогулки в парке, велосипед, плавание...в общем, любая активность, которая приносит удовольствие, запускает выработку эндорфинов. Главное — регулярность, а не интенсивность.

Способ четвёртый: укрепляйте социальные связи

Гарвардское исследование развития взрослых людей, которое длится с 1938 года и до сих пор продолжается, дало однозначный ответ: главное, что делает нас счастливыми, — это отношения с другими людьми. Не деньги, не карьера, не имущество, а именно прочные социальные связи. Регулярное общение с родными и друзьями, новые знакомства, даже простая болтовня с продавцом в магазине — всё это вносит вклад в наше благополучие. Так что звоните родителям почаще, встречайтесь с друзьями, не отказывайтесь от приглашений — это инвестиция в ваше счастье!

Способ пятый: живите здесь и сейчас

Психологи называют это осознанностью. Суть простая: концентрируйтесь на том, что происходит прямо сейчас, а не прокручивайте в голове прошлые ошибки или будущие тревоги. Когда вы едите — ешьте, когда гуляете — гуляйте, когда разговариваете — слушайте собеседника. Наш мозг постоянно отвлекается: мы моем посуду и думаем о работе, едем в автобусе и переживаем о вчерашнем разговоре. В результате пропускаем мимо настоящий момент, который единственный по-настоящему существует. Исследования показывают: люди, практикующие осознанность, менее подвержены стрессу и депрессии. Начните с малого, хотя бы пять минут в день просто наблюдайте за своим дыханием.

Способ шестой: замечайте красоту вокруг

Люди, которые обращают внимание на природу и любуются ею, чувствуют себя счастливее. Причём не нужно ехать в горы или на море — достаточно заметить, как солнце играет в листве деревьев по дороге на работу. Жёлтый цвет особенно способствует ощущению счастья, а вот серые и тусклые тона угнетают настроение. Попробуйте сознательно искать красивое в обычных вещах: узор на чашке, улыбка прохожего, облако интересной формы. Это переключает мозг с режима «выживание и проблемы» на режим «восхищение и благодарность».

Способ седьмой: заботьтесь о здоровье

Различные заболевания влияют не только на тело, но и на психику. Изменение уровня гормонов из-за болезней приводит к ухудшению настроения, раздражительности, грусти. Поэтому профилактика и укрепление иммунитета — это вклад не только в физическое, но и в эмоциональное благополучие. Полноценный сон особенно важен для счастья. К концу дня мы становимся более раздражительными, а короткий отдых это компенсирует. Так что не пренебрегайте отдыхом — это не лень, а забота о своём благополучии!

Счастье — это не пункт назначения, куда нужно когда-нибудь добраться. Это навык, который можно тренировать ежедневно. Исследовательница Соня Любомирски считает, что примерно сорок процентов нашего счастья зависит от наших же действий и образа мыслей. Остальное определяется генетикой и обстоятельствами, но даже эти сорок процентов — огромное пространство для манёвра! Начните с одного способа из списка, который вам больше всего откликается. Главное — помните: вы заслуживаете быть счастливыми прямо сейчас, а не когда-нибудь потом.