Вы убиваете своё постельное бельё этими пятью ошибками — вот как его просто запрещено стирать

Казалось бы, что сложного в стирке постельного белья — закинул в машинку, нажал кнопку и жди чистые простыни. Но именно эта беспечность приводит к тому, что любимый комплект теряет цвет уже после десятка стирок, покрывается катышками или рвётся по швам раньше времени. Эксперты по текстилю выделяют пять главных ошибок, которые допускает почти каждая хозяйка и которые убивают постельное бельё быстрее, чем естественный износ.

Ошибка первая: слишком горячая вода

Многие уверены: чтобы уничтожить бактерии и клещей, нужно стирать при температуре 60–90 градусов. Звучит логично, но на практике это один из самых быстрых способов испортить любимые простыни! Высокая температура разрушает волокна ткани, из-за чего бельё теряет прочность, выцветает и быстро изнашивается.

Современные стиральные порошки и гели прекрасно справляются с загрязнениями даже при 30–40 градусах. Для большинства тканей этого более чем достаточно! Белое хлопковое бельё можно стирать при 60 градусах, но не выше. А вот для цветного сатина, поплина и любых деликатных материалов максимум — 40 градусов. Перегрев воды не сделает бельё чище, зато гарантированно сократит срок его службы вдвое.

Ошибка вторая: перегруз стиральной машины

Хочется постирать побольше за раз, сэкономить воду и электричество — вполне понятное желание. Поэтому мы набиваем барабан до отказа, утрамбовывая пододеяльники и простыни. Профессионалы категорически против! Между бельём и верхней стенкой барабана должно оставаться свободное пространство примерно в ширину кулака.

Почему перегруз так опасен? Во-первых, бельё просто не отстирывается: вещам не хватает места для свободного движения, вода и моющее средство не могут равномерно циркулировать, грязь остаётся в волокнах. Во-вторых, это убивает саму машинку — возникают вибрации, повышенная нагрузка на детали, быстрый износ. Оптимальная загрузка для постельного белья — примерно 60% объёма барабана. Лучше запустить два цикла, чем испортить и вещи, и технику.

Ошибка третья: стирка вместе с одеждой

Многие бросают в барабан всё подряд: простыни, полотенца, джинсы, футболки — лишь бы цвета совпадали. Но постельное бельё требует отдельной стирки! Причин несколько. Одежда с молниями, пуговицами, крючками царапает нежную ткань простыней, цепляется за неё, вызывает разрывы и затяжки. Разные ткани создают трение друг о друга, что приводит к преждевременному износу и появлению катышков.

Кроме того, постельное бельё нужно стирать при более высокой температуре, чем обычную одежду, чтобы точно уничтожить все микробы и бактерии. Запускайте циклы специально для белья — у многих машинок даже есть отдельный режим для этого!

Ошибка четвёртая: слишком много порошка

Существует распространённое заблуждение: чем грязнее бельё, тем больше нужно порошка. Логика понятная, но совершенно неправильная! Избыток моющего средства приносит гораздо больше вреда, чем пользы, особенно когда речь идёт о тонком постельном белье. Слишком много порошка не только оставляет пятна на простынях, но и разрушает волокна ткани, что в итоге приводит к дырам и разрывам.

Гранулы порошка забиваются внутрь волокон и потом вызывают раздражение кожи — особенно опасно для людей с чувствительной кожей и аллергиков. Лучше использовать гель для стирки: он более щадящий, хорошо отстирывает даже при низкой температуре и полностью вымывается при полоскании. А дозировку строго соблюдайте по инструкции на упаковке!

Ошибка пятая: забыли про кондиционер или переборщили с ним

С кондиционером для белья ситуация двоякая. Одни хозяйки категорически отказываются от него, считая лишней химией. Другие, наоборот, льют щедро, чтобы бельё было мягче и ароматнее. Обе крайности неправильные! Кондиционер действительно полезен: он защищает волокна ткани, облегчает глажку, придаёт приятный аромат.

Но главное — соблюдать меру. Избыток кондиционера создаёт на ткани плёнку, которая уменьшает воздухопроницаемость постельного белья. Получается парадокс: вы хотели сделать сон комфортнее, а получили простыни, которые хуже пропускают воздух и не дают коже дышать. Используйте кондиционер умеренно, строго по рекомендациям производителя, а для натуральных тканей типа льна можно вообще обойтись без него.

Бонусный совет: не забывайте готовить бельё к стирке

Профессионалы единогласны: подготовка к стирке не менее важна, чем сам процесс. Выворачивайте пододеяльники и наволочки наизнанку, вычищайте из уголков сбившиеся там волокна и нитки. Если есть молнии — застёгивайте их, иначе они будут цепляться за ткань. Некоторые хозяйки даже прихватывают несколькими стежками отверстие в пододеяльнике, чтобы туда не попали другие вещи.

Обязательно сортируйте бельё по цвету: белое отдельно, цветное отдельно, красное вообще стирайте в гордом одиночестве. По типу ткани тоже разделяйте: хлопок с хлопком, сатин с сатином, шёлк требует совсем особого обращения. И самое главное, смотрите на ярлычок! Производитель указывает там всё необходимое: температуру, режим стирки, можно ли отбеливать. Следуя этим рекомендациям, вы гарантированно не испортите свой любимый комплект.

Качественное постельное бельё стоит недёшево, и обидно, когда оно теряет вид после нескольких стирок из-за элементарных ошибок. Соблюдая простые правила — умеренная температура, правильная загрузка, отдельная стирка, грамотная дозировка средств — вы продлите жизнь своим простыням на годы. А здоровый сон на чистом, свежем, ухоженном белье стоит этих небольших усилий!