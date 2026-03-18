Россиянка до смерти забила бывшего металлическим ведром

В Челябинской области 51-летняя жительница региона убила своего возлюбленного. Она решила не утруждать себя поисками ножей или топоров, а воспользоваться тем, что было под рукой — металлическим ведром.

Всё произошло в частном доме на улице Матюшенко в ночь на 7 марта. Пока вся страна готовилась к празднику, у бывших сожителей кипели свои страсти. В ходе дискуссии аргументы у дамы закончились, и она решила прибегнуть к «тяжёлой артиллерии».

Металлическое ведро, которое обычно используют для сбора воды или мусора, в ту ночь сменило квалификацию. Подозреваемая нанесла им несколько ударов по голове своего 58-летнего экс-партнера, а затем добила пинками и ударами руками.

В результате столь эксцентричного способа выяснения отношений пострадавший скончался на месте. Теперь «мастеру кухонных боёв» предстоит доказывать свою правоту следователям, которые возбудили уголовное дело.

