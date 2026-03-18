Родственники-аферисты в КЧР превратили смерть дяди в «автокатастрофу» ради страховки

Жители Карачаево-Черкесии придумали циничный способ обогащения на кончине близкого родственника. Мужчины заранее оформили несколько страховых полисов на своего дядю, когда узнали о его тяжелом онкологическом заболевании, пишет Mash Gor.

План злоумышленников оказался продуман до мелочей. Один из племянников занимал руководящую должность в местном бюро судебно-медицинской экспертизы. Это позволило фигурантам дела без труда подготовить фальшивые бумаги.

Когда больной скончался естественной смертью, родственники не стали проводить обязательное вскрытие. Они сослались на религиозные традиции, чтобы скрыть истинную причину ухода из жизни, и заявили, что мужчина погиб в автокатастрофе.

Собрав пакет документов, аферисты обратились в страховую компанию с требованием выплатить полтора миллиона рублей. Однако представители страховщика заподозрили неладное и передали материалы расследования правоохранительным органам.

В ходе проверки обман вскрылся, и против подозреваемых возбудили уголовное дело. Суд признал братьев виновными в покушении на мошенничество. Каждому из участников преступной схемы назначили по четыре года лишения свободы условно.

