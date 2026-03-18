Студентка, арестованная за нападение на женщину в Москве, отказалась признать вину

Московская студентка, арестованная по подозрению в покушении на убийство женщины, отрицает свою причастность к преступлению. На суде девушка также отказалась давать показания.

До этого сообщалось, что ей инкриминируется покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил девушку под стражу, несмотря на ходатайство об избрании домашнего ареста.

Напомним, мошенники несколько недель убеждали студентку из Москвы в том, что она является «нештатным сотрудником правоохранительных органов». Обработав девушку, ей приказали ликвидировать «врага России» — 58-летнюю женщину, которую аферисты нарекли «иноагентом». Фигурантка пришла к ней домой и, как только дверь открылась, начала избивать. Жертве повезло, что на крики сразу сбежались родственники. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».