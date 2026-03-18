Главу Минздрава Кубани Филиппова арестовали по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Краснодара отправил под стражу министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова по делу о мошенничестве. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, чиновник пробудет в СИЗО до 17 мая 2026 года.

Евгения Филиппова заключили под стражу до 17 мая. Видео © Telegram / Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Следствие предъявило Филиппову обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения. По данным правоохранителей, незаконное обогащение составило около миллиарда рублей. Кроме того, установлено, что с ноября 2015 по декабрь 2025 года Филиппов фиктивно числился заведующим кафедрой в Кубанском государственном медицинском университете. За это время он похитил более 7,5 миллиона рублей из федерального бюджета, предназначенных для вуза.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, приняв во внимание, что обвиняемый может оказывать давление на свидетелей и мешать расследованию. Также учтено наличие у Филиппова и его семьи дорогостоящего имущества.

Напомним, что 17 марта, сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Как выяснилось в ходе следствия, сам чиновник и его родственники владеют 57 объектами недвижимости общей стоимостью более миллиарда рублей. В списке имущества — 21 квартира суммарной площадью полторы тысячи квадратных метров, 11 нежилых помещений, девять земельных участков, семь апартаментов, четыре гаража, три машино-места и два частных дома.