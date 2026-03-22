Скандалы, интриги, возможности: Гороскоп на неделю 23–29 марта для всех знаков зодиака с рунами

Знак зодиака Овен — Феху, Ансуз, Кено

Неделя финансовых возможностей, важных разговоров и творческих озарений, Овен! Феху открывает денежный поток или сулит удачную покупку. Ансуз принесёт важные новости или разговор, который изменит ваши планы. Кено зажжёт огонь вдохновения, помогая ясно увидеть новые идеи для заработка или самореализации. Общение и творчество станут ключом к материальному успеху.

Совет: «Будьте открыты для диалога и не бойтесь делиться своими мыслями. Слово и идея приведут вас к прибыли».

Знак зодиака Телец — Йера, Тейваз, Лагуз

Период сбора урожая, волевых решений и интуитивного потока, Телец. Йера гарантирует, что ваши прошлые усилия принесут заслуженный результат. Тейваз даёт силу духа, чтобы отстоять свои интересы. Лагуз подключает интуицию — доверяйте внутреннему голосу в принятии важных решений. Успех придёт через сочетание терпения, воли и чутья.

Совет: пожинайте плоды, но будьте готовы к небольшой борьбе за них. Ваше сердце подскажет верный путь. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — Перто, Турисаз, перевёрнутый Манназ

Неделя тайн, прорывов и освобождения от чужого мнения, Близнецы. Перто откроет скрытую информацию или ваш внутренний потенциал. Турисаз даст силу для решительных действий, пробивания преград. Перевёрнутый Манназ советует временно перестать оглядываться на окружающих и полагаться только на себя. Вы сами себе авторитет.

Совет: «Не бойтесь использовать полученные секреты для рывка вперёд. Забудьте о том, «что скажут люди», — действуйте смело».

Знак зодиака Рак — Альгиз, Манназ, перевёрнутый Райдо

Время защищённости, самоанализа и гибкости в пути, Рак. Альгиз надёжно оберегает вас и ваших близких. Манназ призывает к размышлениям о своей роли в жизни. Перевёрнутый Райдо может принести небольшие задержки в поездках или планах — отнеситесь к ним как к возможности пересмотреть маршрут. Ваша интуиция подскажет, где нужно изменить курс.

Совет: «Доверяйте своей защите и не торопитесь. Если планы срываются, значит, так нужно для вашего блага».

Знак зодиака Лев — Дагаз, Кено, Наутиз

Неделя рассвета, творчества и заботы о себе, Лев. Дагаз говорит: самый тёмный час позади, вас ждёт выход из кризиса. Кено принесёт яркие идеи и вдохновение. Наутиз напоминает, что здоровье и ресурсы требуют внимания — возможен дефицит энергии. Используйте творческий подъём, но не забывайте отдыхать.

Совет: «Творите, радуйтесь свету, но соблюдайте режим. Баланс между вдохновением и отдыхом даст лучший результат».

Знак зодиака Дева — Уруз, Йера, Манназ

Время силы, получения плодов и самопознания, Дева. Уруз наполняет вас жизненной энергией и выносливостью. Йера обещает, что ваши труды принесут закономерный урожай. Манназ помогает понять свои истинные желания. Вы на пике формы и готовы пожинать то, что заслужили.

Совет: «Действуйте активно, но не забывайте прислушиваться к себе. Успех придёт благодаря вашей силе и самоосознанию».

Знак зодиака Весы — Эйваз, Наутиз, Йера

Неделя преобразующих конфликтов, бережного отношения к себе и сбора урожая, Весы. Эйваз укажет на необходимость спора или противостояния, которое изменит реальность. Наутиз призывает следить за здоровьем и ресурсами. Йера гарантирует, что после всех баталий вы получите заслуженный результат. Конфликт окажется плодотворным.

Совет: не избегайте сложных разговоров, но экономьте силы. Урожай будет, если вы выдержите напряжение. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Скорпион — Эйваз, перевёрнутый Манназ, перевёрнутый Ансуз

Период преобразований через внутреннюю работу и молчание, Скорпион. Эйваз принесёт конфликт или борьбу, но она изменит вашу реальность. Перевёрнутый Манназ и перевёрнутый Ансуз вместе советуют не искать поддержки у других и не доверять словам. Ваш главный союзник — вы сами. Возможны недопонимания, но они лишь укрепят вашу самостоятельность.

Совет: «Рассчитывайте только на себя. Молчание и внутренняя сила помогут пройти через любые испытания».

Знак зодиака Стрелец — перевёрнутый Турисаз, Эваз, Райдо

Неделя безопасного движения и решения прошлых проблем в пути, Стрелец. Перевёрнутый Турисаз позволяет аккуратно и без риска разобраться со старыми вопросами. Эваз ускоряет перемены, зовёт в дорогу. Райдо обеспечивает удачные поездки и новые маршруты. Старые долги не помешают вашему движению вперёд.

Совет: «Отправляйтесь в путь с лёгким сердцем, но прежде уладьте застарелые дела. Дорога будет удачной и безопасной».

Знак зодиака Козерог — Манназ, Райдо, Гебо

Время самопознания, путешествий и выгодных союзов, Козерог. Манназ помогает разобраться в себе. Райдо зовёт в поездку или к переменам. Гебо сулит важное партнёрство или встречу, которая изменит жизнь. В движении вы обретёте и себя, и надёжного союзника.

Совет: «Не сидите на месте. Дорога приведёт к нужным людям и откроет новые горизонты. Будьте открыты для знакомств».

Знак зодиака Водолей — Ансуз, перевёрнутый Альгиз, перевёрнутый Феху

Неделя важных разговоров при ослабленной защите и финансовой нестабильности, Водолей. Ансуз принесёт ключевую информацию или разговор. Перевёрнутый Альгиз предупреждает, что ваша интуитивная защита сейчас не на высоте — будьте внимательны. Перевёрнутый Феху советует избегать рискованных трат. Слова могут быть опасны, если не фильтровать их.

Совет: «Слушайте, но не всему верьте. Будьте осторожны в финансах и не доверяйте слишком легко. Проверяйте информацию».

Знак зодиака Рыбы — перевёрнутый Манназ, Наутиз, Соуло

Период независимости, заботы о здоровье и внутреннего света, Рыбы. Перевёрнутый Манназ советует полагаться только на себя. Наутиз напоминает о необходимости беречь силы. Соуло подарит уверенность и успех, если вы справитесь с трудностями. Ваша самостоятельность и забота о себе приведут к сиянию. Совет: «Не ждите помощи, действуйте сами. Отдыхайте, следите за здоровьем — и ваш внутренний свет озарит путь к победе».