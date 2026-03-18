После завершения боевых действий Украину ожидает масштабная экологическая катастрофа. Такое мнение высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

В беседе с NEWS.ru аналитик отметил, что в ходе конфликта украинская сторона применяла химическое и даже биологическое оружие на отдельных участках фронта, что создаёт серьёзную угрозу для окружающей среды. Последствия, по его словам, будут ощущаться долгие годы.

Кнутов также подчеркнул, что американские компании, которые могут привлекаться к разминированию, должны иметь соответствующие лицензии для работы на заражённых территориях.

В январе российские военные сообщали, что украинские подразделения начали применять химические мины в зоне конфликта. Тогда Юрий Кнутов предположил, что в основе боеприпаса может использоваться фосген — вещество, атакующее дыхательную систему и опасное даже при отрицательных температурах.